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Ушла из жизни певица и актриса Джейн Биркин

Ушла из жизни певица и актриса Джейн Биркин

Британо-французская певица и актриса Джейн Биркин скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«По информации BFMTV, Джейн Биркин… скончалась в возрасте 76 лет», — говорится в заявлении.

Тело Биркин обнаружили в её парижском доме, уточняет Le Parisien. Сообщается, что недавно артистка отменила несколько своих концертов по состоянию здоровья.

Биркин известна благодаря своему десятилетнему музыкальному и романтическому партнёрству с Сержем Генсбуром. Кинолюбителям она известна по ролям в фильмах «Фотоувеличение», «Смерть на Ниле», «Не упускай из виду», «Бассейн», «Чудовище», «Пиратка», «Женщина моей жизни», «Очаровательная проказница».

Джейн Биркин — мать актрисы и певицы Шарлотты Генсбур, фотографа Кейт Барри и музыканта, певицы Лу Дуайон.

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