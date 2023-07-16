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Поставки Украине ракет могут осложниться из-за забастовки в Шотландии

Поставки Украине ракет могут осложниться из-за забастовки в Шотландии

Поставки Украине оружия могут осложниться из-за забастовки работников на объекте британского Минобороны в Шотландии. Об этом пишет Mirror.

«Крупный спор относительно заработной платы затронул секретный объект Минобороны, снабжающий Украину столь необходимым оружием», — говорится в публикации.

По данным газеты, более 50 ведущих сотрудников данного военного объекта вышли на забастовку.

Отмечается, что склад отправляет Киеву ракеты Storm Shadow и Brimstone, а также вооружение на атомные подводные лодки на шотландской базе.

Сообщается, что на следующей неделе должна состояться ещё одна забастовка.

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