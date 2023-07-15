Азербайджан разочарован заявлением МИД России

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Трехстороннее заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации и заявление от 15 июля 2023 г., комментирующее мирный процесс, вызывают непонимание и разочарование.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Азербайджана, данное заявление МИД России не соответствует Декларации о взаимном сотрудничестве между Азербайджаном и Российской Федерацией и выступлениям президента Российской Федерации Владимира Путина в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, в том числе карабахского региона.

«Недопустимо, чтобы Министерство иностранных дел Российской Федерации интерпретировало и обусловливало территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте того факта, что премьер-министр Армении, оккупировавшей наши территории почти 30 лет, признает Карабах частью Азербайджана.

Хотелось бы напомнить, что именно Азербайджан после 44-дневной Отечественной войны является стороной, выдвинувшей пять базовых принципов построения отношений с Арменией, предложение мирного договора, а также инициативу по делимитации границ, и автором всех предварительных документов в этих направлениях. В настоящее время азербайджанская сторона также предпринимает практические шаги по продвижению мирного договора.

Наша страна также продемонстрировала постоянную приверженность трехсторонним заявлениям, подписанным между лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации.

Тем не менее, с первого дня подписания указанного трехстороннего заявления армянская сторона не выполнила многие положения заявления, а российская сторона в рамках своих обязательств не обеспечила полного исполнения заявления.

Несмотря на неоднократные предупреждения Азербайджана о незаконной деятельности в ходе использования Лачинской дороги, перевозке военных грузов и мин из Армении в Азербайджан, ротации незаконных воинских формирований, незаконном ввозе на территорию граждан третьих стран, никаких шагов не было предпринято для предотвращения этих действий.

Азербайджанская сторона учредила пограничный пункт пропуска Лачин, созданный в соответствии с азербайджанским законодательством и международными правилами, для обеспечения прозрачности и с целью предотвращения этой незаконной деятельности, происходящей на территории страны. За последние несколько месяцев с этого пункта обеспечен регулируемый и прозрачный переход сотен армянских жителей. Тем не менее, армянская сторона, не отказываясь от военных провокаций против Азербайджана, 15 июня обстреляла этот пункт и в июле предприняла попытку контрабанды на автомобилях Международного Комитета Красного Креста (МККК). Несмотря на все это, азербайджанская сторона все же создала условия для проезда армянских жителей через МККК и заявила о наличии возможностей для удовлетворения потребностей армянских жителей через дорогу Агдам-Ханкенди.

В этом контексте всем ясно, что попытки политизировать вопрос о создании пограничного пункта пропуска Лачин, являющегося суверенным правом Азербайджана, и заявления о якобы напряженной гуманитарной ситуации в регионе не имеют под собой никаких оснований.

Несмотря на сказанное, вопреки трехстороннему заявлению 2020 года, стороной которого является именно Российская Федерация, до сих пор не обеспечен полный вывод остатков армянских вооруженных сил, действующих на территории Азербайджана. Напротив, поддержка армянских вооруженных сил осуществляется в регионе под наблюдением российского миротворческого контингента.

Вместе с тем, известно, что беспрепятственной коммуникации между западными регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой препятствовали под разными предлогами.

Азербайджан заинтересован в обеспечении мира и спокойствия в регионе и продолжит свои усилия в этом направлении», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.