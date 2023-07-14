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Украина вернула тела еще 62 павших защитников

Украина вернула тела еще 62 павших защитников

Украина вернула тела еще 62 павших защитников. Об этом сообщило Министерство реинтеграции временно захваченных территорий в пятницу, 14 июля.

«Сегодня произошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно захваченных территорий Украины. Таким образом удалось вернуть тела еще 62 защитников. Из них четверо скончались во вражеском плену в результате ранения, болезни и ненадлежащего медицинского ухода», – говорится в сообщении.

Репатриация тел состоялась при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Отмечается, что «передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела украинских защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения».

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