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Пожар рядом с нефтепроводом в Низаминском районе (фото)

Пожар рядом с нефтепроводом в Низаминском районе (фото)

На горячую линию МЧС Азербайджана (112) поступила информация о пожаре на участке с сухой травой и кустарниками вокруг нефтепроводов на улице Пехлевана Фарзалиева в Низаминском районе Баку.

Согласно информации МЧС, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативным мероприятиям, проведенным пожарными в соответствии с условиями эксплуатации, огонь был потушен в короткие сроки, не было допущено его распространение, в том числе на проходящие рядом нефтепроводы и электропровода.

В результате пожара сгорела сухая трава и кустарники на площади 250 кв.м. на обочине дороги.

Проходящие поблизости нефтепроводы и линии электропередач были защищены от огня.

Пожар рядом с нефтепроводом в Низаминском районе (фото) Пожар рядом с нефтепроводом в Низаминском районе (фото) Пожар рядом с нефтепроводом в Низаминском районе (фото)

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