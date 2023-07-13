Путин боится членства Украины в НАТО, но не против обсуждения гарантий ее безопасности (видео)

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Членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистам после Форума будущих технологий.

«Мы неоднократно об этом говорили. Это (вступление Украины в НАТО) создаёт угрозу безопасности России. Одна из причин «СВО» — это угроза вступления Украины в НАТО. Уверен, что это не повысит безопасность самой Украины, а сделает мир гораздо более уязвимым», — сказал российский лидер.

Глава государства признался, что не видит ничего хорошего в членстве Киева в альянсе, а также напомнил, что российская позиция по этому вопросу давно сформирована.

При этом Путин заявил, что Россия не против обсуждения гарантий безопасности Украине, но «при обязательном условии обеспечения безопасности РФ».

Как рассказал Путин корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, любая страна имеет право выбирать тот способ достижения своей безопасности, «который считает для себя правильным».

«Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны», — отметил президент РФ.

По мнению Путина, «Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности» — однако возможное вступление страны в НАТО «не повысит безопасность самой Украины» и создаст «угрозы для безопасности России», полагает он.

