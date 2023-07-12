Подозреваемый в убийстве командира российской субмарины признал свою вину

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Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого признал вину.

Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.

«В ходе допроса фигурант вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал, проведение с ним следственных действий в настоящее время продолжается», — заявили в ведомстве.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Краснодаре застрелен Сергей Ржицкий – бывший командир подводной лодки «Краснодар» Черноморского флота МВФ РФ», которая била «Калибрами» по Украине.