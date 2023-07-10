В Краснодаре убит командир субмарины, которая била «Калибрами» по Украине

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В Краснодаре застрелен замначальника отдела администрации города по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Судя по данным в открытом доступе за 2020 год, он был командиром подводной лодки «Краснодар» и капитаном 2-го ранга.

По сведениям SHOT, 42-летний Станислав Ржицкий отправился утром на пробежку. Около спорткомплекса «Олимп» его уже караулил вооружённый человек. Он выстрелил чиновнику четыре раза в спину и грудь, после чего скрылся с места расправы. Ржицкий умер на месте от полученных ран.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», нападавшего ищут. Известно, что украинские СМИ обвиняли его в запуске «Калибров» по территории страны.