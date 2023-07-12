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Меган Маркл может вернуться в кинематограф

Меган Маркл может вернуться в кинематограф

Меган Маркл может получить главную роль в продолжении легендарной голливудской картины «Охранник». Об этом сообщает The Daily Express.

В 1992 году в триллере Мика Джексона главные роли сыграли Уитни Хьюстон и Кевин Костнер, которому была предложена идея продолжения с невесткой короля Великобритании Чарльза III, однако один инсайдер рассказал, что это маловероятно.

«Единственное, что Кевин любит больше, чем аутсайдеров типа Меган, – это кассовые хиты», – сказал он.

Стоит заметить, что роль в фильме «Охранник 2» предлагали матери принца Гарри – принцессе Диане. Она тогда уже рассталась с Чарльзом и стремилась обрести полную свободу и независимость.

Леди Ди заинтересовалась предложением, обещав подумать. Но начать актерскую карьеру ей так и не удалось, ведь она погибла в автомобильной катастрофе в 1997 году.

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