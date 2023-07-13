Блинкен: Наличие у Турции модернизированных F-16 соответствует интересам США и НАТО

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Наличие у Турции модернизированных самолетов F-16 соответствует интересам США и НАТО.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью американскому телеканалу MSNBC в Вильнюсе.

По его словам, Турция является важным союзником США по НАТО.

«Что мы хотим сделать? Убедиться, что у всех членов НАТО есть технологии, необходимые для того, чтобы сделать Альянс максимально сильным», – отметил он.

Госсекретарь прокомментировал также вопрос о том, как преодолеть возражения отдельных членов обеих палат Конгресса по поводу поставок Турции самолетов F-16.

«Всегда считали отдельными вопросами [заявку Швеции в НАТО и модернизацию парка F-16 в Турции]. Важно, чтобы блок НАТО действовал сообща. Важно, чтобы Турция имела эти технологии», – подчеркнул он.