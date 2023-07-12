Медведев: Ничего другого сбрендивший Запад придумать не мог

85 Просмотров

Украина, по всей вероятности, никогда не сможет стать членом НАТО, а своими решениями альянс толкает мир к третьей мировой войне всё ближе. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, поведя собственные итоги первого дня саммита Североатлантического альянса.

«Страну 404 в НАТО позвать. Но примут — неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно — никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в альянсе», — написал Медведев в телеграм-канале.

Упомянул политик и о намерении стран-членов НАТО увеличить военную помощь Киеву. По его оценке, «ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог». Данное решение он счёл «предсказуемостью высшего уровня, до идиотизма» и добавил, что оно приближает «третью мировую войну всё ближе».

Подводя итог Медведев заявил, что данные доводы НАТО для России будут означать лишь то, что «спецоперация» в Украине будет продолжена с прежними целями, одна из которых «отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно)».

«Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо)», — добавил политик.