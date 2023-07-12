Гусейнли заявил о подготовке Азербайджана к боям в направлении Ханкенди (видео) |
Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана |
Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армян |
Госдеп: Вступление Украины в НАТО во время боев означало бы войну США с Россией |
МИД: Армения подрывает основную гуманитарную миссию МККК |
Алиев: Это достойный ответ тем, кто пытается бросить тень на энергопотенциал Азербайджана |
«Считают, что я забыл об этом. Нет, я ничего не забываю». Алиев ждет через неделю итогов расследования инцидента в Гядабейском районе |
«Хаос в стране закончился в 1993 году». Алиев раскритиковал Минэкологии в связи с событиями в Союдлу |
Президент Алиев: Мы уже присутствуем в Черном море |
Главное Странности

Медведев: Ничего другого сбрендивший Запад придумать не мог

Медведев: Ничего другого сбрендивший Запад придумать не мог

Украина, по всей вероятности, никогда не сможет стать членом НАТО, а своими решениями альянс толкает мир к третьей мировой войне всё ближе. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, поведя собственные итоги первого дня саммита Североатлантического альянса.

«Страну 404 в НАТО позвать. Но примут — неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно — никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в альянсе», — написал Медведев в телеграм-канале.

Упомянул политик и о намерении стран-членов НАТО увеличить военную помощь Киеву. По его оценке, «ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог». Данное решение он счёл «предсказуемостью высшего уровня, до идиотизма» и добавил, что оно приближает «третью мировую войну всё ближе».

Подводя итог Медведев заявил, что данные доводы НАТО для России будут означать лишь то, что «спецоперация» в Украине будет продолжена с прежними целями, одна из которых «отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно)».

«Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо)», — добавил политик.

Теги:
Из этой рубрики
Медведев: Ничего другого сбрендивший Запад придумать не мог
Странности

Медведев: Ничего другого сбрендивший Запад придумать не мог

2023/07/12, 00:31
В Германии злоумышленники сожгли Коран
Странности

В Германии злоумышленники сожгли Коран

2023/07/10, 23:34
Путин наградил племянника Кадырова
Странности

Путин наградил племянника Кадырова

2023/07/10, 22:43
В Иране девушкам без хиджаба объявляют выговор и отстраняют от обучения
Странности

В Иране девушкам без хиджаба объявляют выговор и отстраняют от обучения

2023/07/10, 19:43
Варданян помогал Чубайсу отмывать деньги
Странности

Варданян помогал Чубайсу отмывать деньги

2023/07/10, 16:42
В Совфеде России оскорбили Эрдогана
Странности

В Совфеде России оскорбили Эрдогана

2023/07/10, 13:10
Живописное биение лысиной по паркету
Странности

Живописное биение лысиной по паркету

2023/07/10, 00:03
Медведев пригрозил ударом по ядерным объектам в Украине и Восточной Европе
Странности

Медведев пригрозил ударом по ядерным объектам в Украине и Восточной Европе

2023/07/09, 21:18
Переданную Путиным икону доставили на фронт, бойцы совершили причастие
Странности

Переданную Путиным икону доставили на фронт, бойцы совершили причастие

2023/07/09, 13:23