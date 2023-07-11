В Литве призвали НАТО забыть про акт о сотрудничестве с Россией и создать базы у ее границ

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НАТО пора признать подписанный в 1997 году основополагающий акт об отношениях и сотрудничестве между альянсом и Москвой недействительным и создать постоянные военные базы у границ России.

С таким призывом в интервью газете The Times выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Когда Россия активно размещает тактическое ядерное оружие в Беларуси, а у нас есть все доказательства того, что это происходит, мы должны уже наконец признать, что основополагающий акт Россия – НАТО мертв. В отсутствие этого шага он по-прежнему мешает трезво мыслить многим столицам [стран НАТО] и держит нас в серой зоне стратегической двусмысленности», – заявил изданию президент, указывая на то, что акт предполагает неразмещение на территории новых членов альянса ядерного оружия и существенных боевых сил на постоянной основе.

Науседа утверждал, что в Литве уже привыкли к угрозам ядерным оружием со стороны РФ, так как «постоянно слышат» их. Он подчеркнул, что после начала войны в Украине члены альянса осознали необходимость повышать расходы на оборону. Однако президент признал, что опасается затягивания этого «переходного периода на слишком долгий срок, поскольку ситуация очень опасна и очень нестабильна».