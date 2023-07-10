Знаменитый украинский пес Патрон отправился на заслуженный отдых

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Пес Патрон, который служит в рядах ГСЧС Украины, отправился на отдых в деревню. Новое фото появилось в Instagram.

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Хозяин собаки Михаил Ильев, начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины, отметил, что Патрон наслаждается свежим воздухом и отдыхом.

«А я в деревне! Как же я скучал! Бежишь за курочками – они такие «аааааа, прекрати». Бежишь за Томом (Веню так не погоняешь, он здесь авторитет). Молочко свеженькое, сырочек. Цветочки и ежики, чистый воздух. Люблю село. А вы? Всем деревенский лизь. Такой приятный и душевный!» – говорится в публикации.