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Варданян помогал Чубайсу отмывать деньги

Варданян помогал Чубайсу отмывать деньги

Рубен Варданян помогал бывшему гендиректору «Роснано» Анатолию Чубайсу «прятать» деньги от налогов — такую сенсационную новость распространил портал «Русский криминал», на который, в свою очередь, ссылается ТГ-канал «ВЧК—ОГПУ».

Опубликована, в частности, запись прослушки одного из разговоров Анатолия Чубайса с Ильей Сучковым – предпринимателем, помогавшим возводить дворец Чубайса в Подмосковье. В этом разговоре Чубайс сообщает Сучкову, что поручил Рубену Варданяну разработать и провернуть схему отмывания денег через продажу особняка в подмосковном Переделкино. Особняк стоимостью 35-36 млн долларов первоначально предполагалось продать приближенным Чубайса, Борису Минцу и его сыну за 7-8 млн долларов через швейцарскую подставную компанию, также принадлежащую Чубайсу. Компания затем банкротилась — и вуаля.

Но в процессе переговоров что-то пошло не так, и пришлось привлекать Рубена Варданяна. Ниже приводим отрывок из прослушки (с незначительными сокращениями):

Илья Сучков: Я не ожидал такого, когда мы договариваемся в присутствии Вас, а мне Дима (Дмитрий Минц) говорит нет. То есть извини но делаем так и никак иначе

Анатолий Чубайс: Давай так, значит, как я понимаю картину сейчас. У нас есть изменения «схемы» со стороны Димы, которые тобой не принимаются. Значит, надо ставить задачу по выработке «схемы» не перед Димой, а перед Рубеном (Рубеном Варданяном). Рубен возвращается на следующей неделе, я ему говорю, что у тебя есть предложение по своей «схеме». Дальше он встречается с тобой, слушает тебя, возможно, он ее не примет, даст какую-то третью, четвертую.

Илья Сучков: Анатолий Борисович, это по сути дела не моя «схема», это «схема», которая была согласована с Рубеном Карленовичем и с Дмитрием Борисовичем.

Анатолий Чубайс: Для меня все равно, за всю «схему» вместе отвечает Рубен.

<…>

Анатолий Чубайс: Мне, конечно, тоже не хочется из ничего платить там тройной налог. Ставлю Рубену задачу, во вторник-среду он прилетает, я с ним встречаюсь, чтобы он тебя привлекал, и ставлю задачу, чтобы он (Рубен Варданян) провел такую «чарующую дипломатию».

А тогда становится понятно, каким образом заработал свои миллиарды в России владелец «прачечной» «Тройка Диалог» Рубен Варданян, который вдруг решил предстать в образе добропорядочного бизнесмена, инвестора и даже «инноватора». Остается только добавить, что упомянутый в разговоре Минц также разбогател на мутных схемах с деньгами российских пенсионеров. Рыбак рыбака видит издалека. Особенно если речь идет о ловле рыбы в мутной воде.

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