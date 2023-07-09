Зеленский: Путин захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма

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Украинский президент Владимир Зеленский допустил, что российский президент Владимир Путин захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма. Об этом сообщает ABC News.

Зеленский не опроверг сообщения Washington Post о том, что украинские чиновники сказали директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время недавней поездки в Киев, что цель контрнаступления заключается в том, чтобы подойти к границе с Крымом, а затем заставить российского президента начать переговоры.

Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли «возможно» заставить Путина пойти на переговоры, Зеленский сказал, что это абсолютно логичное предположение.

«Ну, это абсолютно понятная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным украинским полуостровом, Крымом, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалога с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения, потому что он будет ослаблен», – сказал президент.