Байден зачастил на пляж, а его администрация оправдывается (видео)

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на критику в адрес президента США Джо Байдена из-за его частых поездок в свою резиденцию на пляже в штате Делавэр. Она объяснила, что глава государства может работать откуда угодно.

«Президент может быть президентом везде, он может работать из резиденции, Овального кабинета, из Делавэра», — заявила официальный представитель американской администрации.

Она добавила, что свой недавний отпуск Байден провел, общаясь со своей семьей. Также Жан-Пьер заверила в том, что лидер США в курсе проблем американцев из-за инфляции и делает все необходимое для того, чтобы справиться с этой проблемой.

Отметим, что в Сети представлены кадры, на которых Джо Байден отдыхает на пляже. Судя по ним, президента самой могущественной в мире державы никто из окружающих не узнал.

