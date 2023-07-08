Столтенберг анонсировал развертывание 300-тысячной армии НАТО в Европе |
Гаджизаде: Ложь Армении – не что иное, как отчаянная попытка |
Новый пакет военной помощи США для Украины на $800 млн: что известно |
Украина может получить F-16 до завершения войны с Россией |
Начался визит Зеленского в Турцию (фото, видео) |
Байрам Бегай предрек сближение Албании с Азербайджаном |
Зеленский озвучил свои ожидания от саммита НАТО |
Алиев назвал страну, заблокировавшую антиазербайджанский пункт в документе саммита Франкофонии |
ВСУ впервые ударили по России снарядами Excalibur |
Главное Мир

Нашествие насекомых на здание британского министерства

Нашествие насекомых на здание британского министерства

Четыре этажа Министерства энергетики и углеродной нейтральности Великобритании временно закрыли для сотрудников из-за насекомых. Об этом в пятницу сообщила газета Politico.

По данным издания, на втором, третьем, четвертом и пятом этажах здания в течение недели были обнаружены насекомые, однако какие именно, не сообщается. После жалоб сотрудников в помещениях неоднократно проводилась уборка, но в пятницу доступ пришлось ограничить для более «тщательной очистки и обработки», пояснила газета. Помимо сотрудников Минэнерго, в здании работают представители Министерства бизнеса и торговли.

«Мы понимаем, что ситуация вызывает беспокойство и доставляет неудобства, <…> принимаются все необходимые меры, чтобы справиться с ситуацией быстро и эффективно», – заявили представители хозяйственного управления министерства. Они обещают устранить вредителей и восстановить порядок в помещениях к 10 июля.

Это не первый случай, когда вредителей обнаруживают в правительственных зданиях Великобритании. Издание отмечает, что крысы – обычное явление в Вестминстерском дворце, где располагается парламент страны, так что некоторые его члены даже завели кошек для борьбы с паразитами.

Теги:
Из этой рубрики
Маск обвинил Meta в нечестной игре
Мир

Маск обвинил Meta в нечестной игре

2023/07/08, 01:00
Нашествие насекомых на здание британского министерства
Мир

Нашествие насекомых на здание британского министерства

2023/07/08, 00:54
Пригожин может иметь двойников
Мир

Пригожин может иметь двойников

2023/07/08, 00:17
США без устали отрицают военное противостояние с Россией
Мир

США без устали отрицают военное противостояние с Россией

2023/07/07, 23:27
Иран под натиском песчаных бурь: более тысячи человек пострадали
Мир

Иран под натиском песчаных бурь: более тысячи человек пострадали

2023/07/07, 23:22
Вашингтон исключил прием Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе
Мир

Вашингтон исключил прием Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе

2023/07/07, 22:36
Уголовное преследование за наркотики в Шотландии могут отменить
Мир

Уголовное преследование за наркотики в Шотландии могут отменить

2023/07/07, 21:35
Медведев рассчитывает на улучшение ПВО России
Мир

Медведев рассчитывает на улучшение ПВО России

2023/07/07, 21:02
Фидан указал на важность вопроса крымских татар для Турции
Мир

Фидан указал на важность вопроса крымских татар для Турции

2023/07/07, 20:33