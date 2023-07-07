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Байрам и Арманда Бегай посетили Центр Низами Гянджеви (фото)

Байрам и Арманда Бегай посетили Центр Низами Гянджеви (фото)

7 июля находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Албании Байрам Бегай и первая леди Арманда Бегай ознакомились с Международным центром Низами Гянджеви.

Гости были проинформированы о Международном центре Низами Гянджеви, сообщает «Азертадж».

Было отмечено, что Центр был учрежден на основании Распоряжения президента Азербайджана на специальном заседании, проведенном в 2012 году в Гяндже по случаю 870-летнего юбилея великого Низами Гянджеви. Центр, расширивший свою деятельность при поддержке президента Азербайджана, объединил бывших глав государств и правительств различных стран, влиятельных международных экспертов.

Было подчеркнуто, что Международный центр Низами Гянджеви выступает в качестве основного организатора проводимого в нашей столице с 2013 года Глобального бакинского форума, где обсуждаются проблемы мирового значения. Основная цель Центра – внести вклад в установление мира, мирного сосуществования, справедливости на планете.

В Центре гостям были преподнесены памятные подарки – ковер, а также журнал и альбом с материалами состоявшейся в марте этого года и посвященной 100-летию великого лидера Гейдара Алиева конференции на тему «Гейдар Алиев 100: Жизнь и наследие», в которой участвовал и Байрам Бегай.

Байрам и Арманда Бегай посетили Центр Низами Гянджеви (фото) Байрам и Арманда Бегай посетили Центр Низами Гянджеви (фото)

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