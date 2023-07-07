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Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото)

Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото)

7 июля находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Республики Албания Байрам Бегай и первая леди Арманда Бегай побывали в Центре Гейдара Алиева.

Директор Центра Анар Алакбаров проинформировал президента Албании Байрама Бегая о Центре Гейдара Алиева, считающемся одной из уникальных жемчужин мировой архитектуры, сообщает «Азертадж».

Было отмечено, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и исследование философии государственности, наследия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Реализованные Центром проекты служат также пропаганде истории, культуры и других национальных ценностей Азербайджана на международной арене.

Президент Албании Байрам Бегай ознакомился с автомобилями, находившимися в служебном пользовании великого лидера Гейдара Алиева в период его руководства Азербайджаном с 1969 по 2003 годы.

Созданный в Центре Музей Гейдара Алиева вызвал у президента Республики Албания Байрама Бегая большой интерес.

Гости ознакомились с выставкой «Жемчужины Азербайджана». Было отмечено, что на выставке, отражающей историю и культуру Азербайджана, представлены экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными ресурсами, многовековой историей, культурным наследием нашей страны. Посетители выставки, где экспонируются азербайджанские национальные костюмы, старинные монеты, могут увидеть здесь и священные книги на различных языках.

Президент Байрам Бегай и первая леди Арманда Бегай посмотрели выставку «Кукла в искусстве». Было подчеркнуто, что большинство представленных в экспозиции образцов искусства изготовлено в единственном экземпляре и представляет большую художественную ценность. Многие из этих работ стали победителями международных кукольных фестивалей.

Гости также ознакомились с коллекцией под названием «Азербайджанский ковер – танец петель». Байрам Бегай и Арманда Бегай посетили в Центре Гейдара Алиева «Выставку классических автомобилей». Президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров сообщил, что на выставке демонстрируются автомобили, произведенные в Германии, США, Италии, Франции, Великобритании и бывшем СССР с самого начала появления автомобилей – с конца XIX века.

Высокий гость оставил запись в Книге почетных гостей Центра.

В заключение гостю был вручен памятный подарок.

Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото) Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото) Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото) Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото) Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото) Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото) Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото) Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото) Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото) Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото) Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото) Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото) Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото) Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото) Президент Албании c супругой посетили Центр Гейдара Алиева (фото)

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