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Главное Мир

Tesla нанимает водителей-испытателей

Tesla нанимает водителей-испытателей

Tesla собирается провести набор водителей для сбора данных о поездках. Это поможет производителю улучшить стабильность работы автопилота. Об этом рассказали на сайте Electrek.

Сотрудники Tesla проводят множество тестирований перед выпуском очередного обновления систем Autopilot и Full Self-Driving. Тем не менее этого может быть недостаточно, из-за чего производителю приходится собирать данные от своих клиентов.

Tesla официально нанимает водителей-испытателей в США. Они в течение нескольких месяцев будут активно ездить на электромобилях и делиться данными о поездках.

«Мы ищем высокомотивированного сотрудника, который присоединится к нашей команде по сбору данных о транспортных средствах. В роль оператора транспортного средства входит сбор данных, которые будут способствовать повышению производительности наших транспортных средств. Эта роль требует высокого уровня гибкости, внимания к деталям и способности работать в быстро меняющейся динамичной среде. Возможны дневные/ночные смены. Это произвольная, временная должность. Предполагается, что назначение продлится 3 месяца», — сказано в описании к вакансии.

В Tesla отметили, что для работы не требуется образование. Единственным условием является «чистый водительский стаж как минимум 4 года».

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