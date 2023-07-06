Захарова отказалась комментировать бредни сепаратиста Арутюняна

Представитель МИД РФ Мария Захарова Захарова отказалась комментировать бредни лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна.
Армянские журналисты спросили ее заявлении «президента арцаха» Араика Арутюняна о том, что «досрочная сдача под контроль Азербайджана трех населенных пунктов была осуществлена по предложению российской стороны, дабы не допустить военную операцию Азербайджана».
«Я не знакома с этими заявлениями, о которых вы говорите, и с должностями, которые вы упоминаете, поэтому комментировать их не стану», – сказала на брифинге Захарова.