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Захарова отказалась комментировать бредни сепаратиста Арутюняна

Захарова отказалась комментировать бредни сепаратиста Арутюняна

Представитель МИД РФ Мария Захарова Захарова отказалась комментировать бредни лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна.

Армянские журналисты спросили ее заявлении «президента арцаха» Араика Арутюняна о том, что «досрочная сдача под контроль Азербайджана трех населенных пунктов была осуществлена по предложению российской стороны, дабы не допустить военную операцию Азербайджана».

«Я не знакома с этими заявлениями, о которых вы говорите, и с должностями, которые вы упоминаете, поэтому комментировать их не стану», – сказала на брифинге Захарова.

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