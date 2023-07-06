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Британия и Польша поддержали ускоренный порядок вступления Украины в НАТО

Британия и Польша поддержали ускоренный порядок вступления Украины в НАТО

Министры иностранных дел Великобритании и Польши поддержали упрощенною процедуру вступления Украины в НАТО, аналогичной той, которая была использована при присоединении Швеции и Финляндии.

Это заявление было сделано после встречи министров в Варшаве, сообщает «Голос Америки».

Министры отметили, что у украинской армии уже есть вооружение, переданное странами НАТО, и подчеркнули необходимость адаптации военно-политических структур Украины к стандартам, принятым в Альянсе. Оба министра высоко оценили украинские военные достижения за последние 18 месяцев и подчеркнули, что степень военной готовности Украины должна быть учтена при обсуждении процесса ее вступления в НАТО.

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