Британия и Польша поддержали ускоренный порядок вступления Украины в НАТО

93 Просмотров

Министры иностранных дел Великобритании и Польши поддержали упрощенною процедуру вступления Украины в НАТО, аналогичной той, которая была использована при присоединении Швеции и Финляндии.

Это заявление было сделано после встречи министров в Варшаве, сообщает «Голос Америки».

Министры отметили, что у украинской армии уже есть вооружение, переданное странами НАТО, и подчеркнули необходимость адаптации военно-политических структур Украины к стандартам, принятым в Альянсе. Оба министра высоко оценили украинские военные достижения за последние 18 месяцев и подчеркнули, что степень военной готовности Украины должна быть учтена при обсуждении процесса ее вступления в НАТО.