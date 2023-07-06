В Баку создали инициативную группу против французского колониализма

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6 июля в Баку по инициативе Центра анализа международных отношений состоялся круглый стол в рамках министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения, членом которого является Азербайджан.

На мероприятии выступили представители Мартиники, Гвианы, Новой Каледонии, Французской Полинезии, Уоллис и Футуна, Соломоновых островов.

В ходе обсуждений они подтвердили принципиальную позицию Движения неприсоединения в борьбе с практикой колониализмом и неоколониализма.

Спикеры представили обзор ситуации в заморских территориях-колониях Франции, договорились структурировать свои сети солидарности в борьбе за справедливость и свободу.

Участники договорились о создании Бакинской инициативной группы против французского колониализма. В заключение была принята итоговая декларация.