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«По частям». В Германии придумали странный способ вхождения Украины в НАТО

"По частям". В Германии придумали странный способ вхождения Украины в НАТО

Украину нужно как можно скорее принимать в НАТО, но делать это нужно по частям. Об этом газете Zeit заявил глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот.

По его оценке, принимать страну в альянс можно начать с тех регионов, которые находятся «под надёжным контролем демократических киевских властей».

«Тогда статья 5 (о коллективной обороне) будет применяться и к ним [отдельным регионам]. Обязательство по оказанию помощи пока не будет распространяться на другие области Украины», — пояснил Рот.

По его словам, это позволит более широко трактовать условия для вступления страны в альянс, не требуя от неё мир на всей территории. Иначе, подчеркнул Рот, Украине придётся ожидать её включения в альянс «до второго пришествия»

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