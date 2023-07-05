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Ильхам Алиев заявил, что Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого

Ильхам Алиев заявил, что Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого

В настоящее время международные организации, в частности ООН, не оправдывают ожиданий человечества. ООН неизбежно должна пройти через серьезные реформы.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам», передает Азертадж.

Отметив, что Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого и не отражает нынешнюю реальность, глава государства сказал: «Мы выступаем за расширение состава Совета Безопасности, чтобы сделать его более представительным и географически справедливым. Я рад, что сегодня в мире консенсус по этому поводу растет».

Подчеркнув, что одно постоянное место в Совете Безопасности ООН должно быть предоставлено Движению неприсоединения, президент добавил:

«Мы считаем, что страны, занимающие пост председателя Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и Африканского союза, должны иметь свои места в Совете Безопасности ООН на ротационной основе с правом вето».

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