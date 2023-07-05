Зеленский: Радиация – это угроза для всех

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Радиация – это угроза для всех в мире, и Запорожская АЭС должна быть полностью обезопасена от любых радиационных инцидентов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Радиация – это угроза для всех в мире, и атомная станция должна быть полностью обезопасена от любых радиационных инцидентов. Сейчас весь мир должен осознавать, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на станции. Россия должна четко осознавать : мир видит, к каким сценариям готовятся террористы и мир готов реагировать», – заявил Зеленский.

Он также отметил, что по данным разведки, на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-нибудь другой сценарий.

«Но в любом случае мир видит – и не может не видеть! – что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия и никто другой», – добавил президент.

Глава государства также отметил, что не было своевременной и масштабной реакции на теракт против Каховской гидроэлектростанции. И это может вдохновлять Кремль на новое зло.

«Остановить его – это обязанность всех в мире. Никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне», – подытожил Зеленский.