Грузия обеспокоена решением о высылке посла из Украины

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МИД Грузии заявил о крайней формой обострения отношений с Киевом в связи с выдворением своего посла Георгия Закарашвили в Тбилиси для проведения консультаций. Это было сделано по поручению лидера Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«МИД Грузии выражает глубокую обеспокоенность в связи с решением властей Украины, чтобы посол Грузии покинул территорию страны для консультаций. Это действие представляет крайнюю форму обострения дипотношений, и жаль, что официальный Киев прибегает к этому шагу по отношению к дружескому государству и народу», — сказано в официальном заявлении на сайте министерства.

Там также сочли решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонить иск адвокатов Саакашвили о его освобождении по состоянию здоровью доказательством «наивысших стандартов защиты прав» осуждённого в Грузии. Шаг же Зеленского, по оценке Тбилиси, наносит существенный вред стратегическим отношениям двух стран и является прямым вмешательством во внутренние дела Грузии.