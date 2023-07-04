Макрон заявил о прохождении пика гражданской войны во Франции |
Зардушт Ализаде – «Минвалу»: «Мы идем на обострение с Россией. И что Москва сможет сделать Баку? Она с Украиной не справляется» |
Верхушка сепаратистов отказалась от переговоров с Баку и на территории третьей страны |
Теракт в Тель-Авиве (видео) |
Хрен редьки не слаще: ни в Армении, ни во Франции |
Токаев потроллил ШОС |
Столтенберг останется главой НАТО |
Етирмишли: При строительстве зданий учитывается их устойчивость к 8-балльному землетрясению |
Так о чем же проговорился Путин? |
Главное Странности

Верхушка сепаратистов отказалась от переговоров с Баку и на территории третьей страны

Верхушка сепаратистов отказалась от переговоров с Баку и на территории третьей страны

В прошлом месяце была возможность встречи в формате Баку–Ханкедли на территории третьей страны, однако встреча не состоялась, сообщил глава «правящей фракции» «Свободная Родина» т.н. «парламента Карабаха» Артур Арутюнян.

«Было такое предложение о прямом диалоге между Степанакертом (Ханкенди – прим. «Минвала» и Баку при посредничестве США. Вопросы, включенные в повестку дня, которые должны были быть обсуждены, по сути, были повесткой, навязанной Азербайджаном, о которой постоянно говорит руководство Азербайджана, мол, это интеграционный процесс. Встреча не состоялась из-за опасений Степанакерта относительно ее повестки», – сказал Арутюнян.

Напомним, Администрация президента Азербайджана неоднократно приглашала представителей армянской общественности Карабаха на встречу для продолжения контактов по реинтеграции, а также обсуждения вопросов реализации инфраструктурных проектов в Карабахе, причем предполагалось провести встречу в Баку.

По горячим следам появления предложений Азербайджана о встрече в верхушке сепаратистов требовали сперва встречи не в Баку, а в штабе миротворцев, а затем – с участием «международных посредников».

Теги:
Из этой рубрики
Верхушка сепаратистов отказалась от переговоров с Баку и на территории третьей страны
Странности

Верхушка сепаратистов отказалась от переговоров с Баку и на территории третьей страны

2023/07/04, 16:38
Замминистра о высоких ценах на лекарства: Зато у нас дешевый газ
Странности

Замминистра о высоких ценах на лекарства: Зато у нас дешевый газ

2023/07/04, 13:41
«Арцахский министр» придумал новый школьный предмет, но «арцахятам» не придется печалиться
Странности

«Арцахский министр» придумал новый школьный предмет, но «арцахятам» не придется печалиться

2023/07/04, 12:18
Россияне в Крыму хотят взыскать с Украины 152 млрд рублей
Странности

Россияне в Крыму хотят взыскать с Украины 152 млрд рублей

2023/07/03, 18:44
Лидер армянских сепаратистов Карабаха анонсировал «ужесточение борьбы с паникерством»
Странности

Лидер армянских сепаратистов Карабаха анонсировал «ужесточение борьбы с паникерством»

2023/07/03, 18:30
Отголоски российской обиды в отношении «Минвала»
Странности

Отголоски российской обиды в отношении «Минвала»

2023/07/03, 12:45
Кого шантажирует Армения Римским статутом – Путина, Азербайджан или саму себя?
Странности

Кого шантажирует Армения Римским статутом – Путина, Азербайджан или саму себя?

2023/07/03, 10:55
Медведев троллит Украину
Странности

Медведев троллит Украину

2023/07/02, 23:45
Ярош предложил Киеву купить «вагнеровцев» и штурмовать Москву
Странности

Ярош предложил Киеву купить «вагнеровцев» и штурмовать Москву

2023/07/02, 18:12