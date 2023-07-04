Верхушка сепаратистов отказалась от переговоров с Баку и на территории третьей страны

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В прошлом месяце была возможность встречи в формате Баку–Ханкедли на территории третьей страны, однако встреча не состоялась, сообщил глава «правящей фракции» «Свободная Родина» т.н. «парламента Карабаха» Артур Арутюнян.

«Было такое предложение о прямом диалоге между Степанакертом (Ханкенди – прим. «Минвала» и Баку при посредничестве США. Вопросы, включенные в повестку дня, которые должны были быть обсуждены, по сути, были повесткой, навязанной Азербайджаном, о которой постоянно говорит руководство Азербайджана, мол, это интеграционный процесс. Встреча не состоялась из-за опасений Степанакерта относительно ее повестки», – сказал Арутюнян.

Напомним, Администрация президента Азербайджана неоднократно приглашала представителей армянской общественности Карабаха на встречу для продолжения контактов по реинтеграции, а также обсуждения вопросов реализации инфраструктурных проектов в Карабахе, причем предполагалось провести встречу в Баку.

По горячим следам появления предложений Азербайджана о встрече в верхушке сепаратистов требовали сперва встречи не в Баку, а в штабе миротворцев, а затем – с участием «международных посредников».