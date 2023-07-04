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Зеленский просит Байдена пригласить Киев в НАТО уже сейчас

Зеленский просит Байдена пригласить Киев в НАТО уже сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение Киева в НАТО зависит от президента США Джо Байдена, и призвал принять такое решение уже сейчас.

По словам Зеленского, именно Байден принимает решение о том, будет ли Украина в НАТО или нет. «Этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена», – сказал украинский президент в интервью телеканалу CNN.

Отвечая на вопрос о приглашении, Зеленский сказал, что Украине очень важно получить его «сейчас». «Приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат», – заявил он.

При этом Зеленский указал, что понимает, что Украина не будет в НАТО, пока не закончатся боевые действия. Однако, по его словам, Киеву «очень важно чувствовать», что он будет в будущем среди союзников.

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