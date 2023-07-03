Зеленский заявил, что война не закончится, «пока Крым находится под оккупацией»

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Украина будет считать победой в войне над Россией восстановление территориальной целостности страны по состоянию на 1991 год. То есть война не будет закончена, пока Крым будет находиться под российской оккупацией.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

Несмотря на то, что усилия Украины сосредоточены на отвоевании территории на юге и востоке, президент Украины отметил, что конечной целью государства является освобождение Крыма.

«Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась», – сказал он.

На вопрос, есть ли сценарий, при котором может быть мир без Крыма, Зеленский сказал: «Тогда это не будет победой».