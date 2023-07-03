Операции МВД в Баку и регионах: изъяты оружие и наркотики (видео)

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Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД провело операции в Баку и Сумгайыте, а также в Балакянском, Гусарском, Сабирабадском и Хачмазском районах.

Как сообщили в МВД, у задержанных в ходе операций было обнаружено и изъято 33 кг наркотиков, 2 пистолета, 2 автомата, 1 охотничье ружье, 47 патронов и 3 магазина.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.