Баку придется выполнять своими силами Трехстороннее заявление |
@Minval_az попал в ТОП-100 самых влиятельных политических Telegram-каналов региона |
«Минвал» требует от редакции «Спутник-Азербайджан» соблюдения профессиональной этики |
Отголоски российской обиды в отношении «Минвала» |
Абдоллахиян посетит Азербайджан — это первый визит в Баку высокопоставленного представителя Тегерана на фоне напряженности между странами |
Самвел Бабаян поддержал тактику Баку |
«Непонятно, как «Минвал» ассоциируется с Великобританией. На какие факты основывается посольство России?» |
В Баку прибыл замглавы МИД Ирана (обновлено) |
Скончался Милан Милутинович |
Главное Общество

Операции МВД в Баку и регионах: изъяты оружие и наркотики (видео)

Операции МВД в Баку и регионах: изъяты оружие и наркотики (видео)

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД провело операции в Баку и Сумгайыте, а также в Балакянском, Гусарском, Сабирабадском и Хачмазском районах.

Как сообщили в МВД, у задержанных в ходе операций было обнаружено и изъято 33 кг наркотиков, 2 пистолета, 2 автомата, 1 охотничье ружье, 47 патронов и 3 магазина.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Теги:
Из этой рубрики
Операции МВД в Баку и регионах: изъяты оружие и наркотики (видео)
Общество

Операции МВД в Баку и регионах: изъяты оружие и наркотики (видео)

2023/07/03, 14:16
Оправданному по «Тертерскому делу» военнослужащему выплатят 123 000 манатов
Общество

Оправданному по «Тертерскому делу» военнослужащему выплатят 123 000 манатов

2023/07/03, 14:03
@Minval_az попал в ТОП-100 самых влиятельных политических Telegram-каналов региона
Общество

@Minval_az попал в ТОП-100 самых влиятельных политических Telegram-каналов региона

2023/07/03, 13:47
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

2023/07/03, 13:20
Прошел суд над армянскими диверсантами, нарушившими госграницу Азербайджана (обновлено)
Общество

Прошел суд над армянскими диверсантами, нарушившими госграницу Азербайджана (обновлено)

2023/07/03, 12:57
Баку подписал меморандум о дружбе и партнерстве с китайской провинцией
Общество

Баку подписал меморандум о дружбе и партнерстве с китайской провинцией

2023/07/03, 11:40
Недетские игры с азербайджанскими школьниками
Общество

Недетские игры с азербайджанскими школьниками

2023/07/03, 10:44
Лейла Алиева отмечает свой день рождения
Общество

Лейла Алиева отмечает свой день рождения

2023/07/03, 00:04
При пожаре в Баку эвакуировали 10 человек
Общество

При пожаре в Баку эвакуировали 10 человек

2023/07/02, 23:54