«Минвал» требует от редакции «Спутник-Азербайджан» соблюдения профессиональной этики

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Дискуссия вокруг «открытого письма» посольства РФ в Азербайджане в редакцию Minval по понятным причинам вызвала горячий интерес азербайджанской общественности. Текст письма опубликовал и «Спутник-Азербайджан». Однако редакция «Спутника» не посчитала нужным поместить на своем сайте ответ Minval.az на послание российских дипломатов.

У нас нет вопросов, почему «Спутник» опубликовал обвинительное послание российской дипмиссии в адрес «Минвала». Мы прекрасно понимаем, что статус «Спутник—Азербайджан» как дочерней компании российского информационного холдинга «Россия сегодня» налагает определенные обязательства и влияет на взаимоотношения редакции с посольством РФ. Мы отдаем себе отчет, что общественный интерес и острота темы также сыграли свою роль.

Но почему в этом случае не был опубликован ответ редакции «Минвала» на открытое письмо посольства РФ?

Трудно представить себе, что редакция «Спутник—Азербайджан» была не в курсе, что ответ «Минвала» существует. Он был опубликован не только на нашем сайте и ТГ-канале. Его перепечатали многие. Ответ нашей редакции широко обсуждался и в соцсетях.

Безусловно, редакция сама принимает решение, что ей публиковать, а от чего воздержаться. Однако законов профессиональной этики никто не отменял. Они распространяются на всех, включая и дочерние органы РосСМИ. Правило «дать высказаться обеим сторонам» является в журналистике базовым. Однако «Спутник-Азербайджан» не посчитал нужным опубликовать ответ редакции «Минвала» на письмо российской дипломатической миссии. И вот решение редакции не публиковать ответ «Минвала» уже является открытым нарушением правил журналистской этики, демонстрацией заведомо однобокой позиции «Спутник-Азербайджан», сознательным замалчиванием важных аспектов. Не говоря о том, что это по меньшей мере непрофессионально.

В связи с вышеизложенным, настоятельно призываем редакцию «Спутник-Азербайджан» опубликовать и ответ редакции «Минвал» на открытое письмо российского посольства. Также считаем своим долгом отметить: если и после нашего обращения ответ не будет опубликован, «Спутник-Азербайджан» тем самым наглядно и неопровержимо продемонстрирует, что является не средством массовой информации, а инструментом недружественной российской пропаганды и частью «пятой колонны» РФ в Азербайджане.

Выбор за вами, коллеги. Надеемся, что слово «коллеги» нам не придется брать в кавычки.

Minval.az