Турция объявила об аресте семи агентов Моссада (обновлено, фото)

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Национальная разведывательная организация Турции, MIT, сообщила о раскрытии в стране группы шпионов, связанных с израильской, российской и иранской разведкой.

Согласно этому сообщению, арестовано семь из агентов Моссада, все — граждане ряда ближневосточных стран. Арестованные сознались в работе на израильскую внешнюю разведку.

Турецкие СМИ сообщают, что работой сети руководил 24-летний молодой человек, находящийся в Тель-Авиве. Среди прочего агенты следили за неназванными иностранными гражданами, внедряя шпионские программы в сотовые телефоны объектов внимания Мосада и устанавливая тайные GPS-датчики на их машинах.

Отмечается, что сотрудники контрразведки, совместно с антитеррористическим отделом полиции Стамбула, в течение нескольких месяцев вели слежку за подозреваемыми. Агенты связывались между собой при помощи одноразовых телефонов, зарегистрированных в Германии, Испании, Малайзии и других странах.

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12:21 Израильская разведка «Моссад» вела слежку за иностранцами, проживающими в Турции.

С таким утверждением выступил телеканал A Haber.

По его информации, Национальная разведывательная организация Турции установила, что агенты «Моссада» использовали технику удаленной онлайн-маршрутизации для получения разведданных о проживающих в республике иностранцах. Они следили за передвижением их транспортных средств с помощью GPS-устройств, определяли посещаемые иностранцами места по подключению их гаджетов к сетям Wi-Fi, устанавливали места их проживания в Турции.

Телеканал отмечает, что это может вызвать общественный резонанс в Турции среди иностранных граждан.