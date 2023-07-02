Ярош предложил Киеву купить «вагнеровцев» и штурмовать Москву

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Руководитель «Правого сектора» в 2013–2015 годах, бывший украинский народный депутат Дмитрий Ярош выступил с необычной инициативой.

«Безусловно, группа «Вагнер» – наемники, террористы, военные преступники и так далее.

Сейчас часть из них перебазируется на территорию Беларуси.

В складывающейся ситуации я бы советовал военно-политическому руководству Украины обратиться с предложением к союзникам и партнерам о «покупке ЧВК «Вагнер» с целью последующего похода на Москву…

В конце концов, у этих наемников другого выхода нет: либо взять деньги от Запада, послужить праведному делу и сохранить свои никчемные жизни, либо быть уничтоженными спецслужбами РФ…

А мы таким образом приблизили бы победу Украины и многие наши воины остались бы в живых…

Конечно, этот вариант «так себе», но «на войне, как на войне»…», – написал он в соцсети «Фейсбук».