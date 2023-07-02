Ярош предложил Киеву купить «вагнеровцев» и штурмовать Москву

Руководитель «Правого сектора» в 2013–2015 годах, бывший украинский народный депутат Дмитрий Ярош выступил с необычной инициативой.
«Безусловно, группа «Вагнер» – наемники, террористы, военные преступники и так далее.
Сейчас часть из них перебазируется на территорию Беларуси.
В складывающейся ситуации я бы советовал военно-политическому руководству Украины обратиться с предложением к союзникам и партнерам о «покупке ЧВК «Вагнер» с целью последующего похода на Москву…
В конце концов, у этих наемников другого выхода нет: либо взять деньги от Запада, послужить праведному делу и сохранить свои никчемные жизни, либо быть уничтоженными спецслужбами РФ…
А мы таким образом приблизили бы победу Украины и многие наши воины остались бы в живых…
Конечно, этот вариант «так себе», но «на войне, как на войне»…», – написал он в соцсети «Фейсбук».