Премьер Испании пообещал Украине поддержку независимо от цены

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Глава правительства Испании Педро Санчес пообещал поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, независимо от цены, которую придется заплатить, и объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на €55 млн. Соответствующее заявление он сделал в субботу, выступая перед Верховной радой.

Премьер отправился в Киев в первый день испанского председательства в Совете ЕС. «Мы есть и будем с вами столько, сколько потребуется, – утверждает Санчес, чье выступление транслировала газета El Mundo. – Мы будем поддерживать Украину вне зависимости от цены».

По мнению главы испанского правительства, условия и сроки мирных переговоров может устанавливать только Украина.

«Другие страны и регионы предлагают мирные планы. Их участие высоко ценится, но, в то же время, мы не можем полностью принять их», – сказал он.

Санчес также заверил, что Мадрид поддерживает создание Совета Украина – НАТО.

После выступления в Верховной раде испанский премьер должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.