Лукашенко: Вагнеровцы колошматили этих французов, что только пыль летела

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что ему поступил «вал звонков» после сообщений о нахождении в республике бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает агентство БелТА.

«И как только пошел шумок, что вот они тут, в Беларуси, слушайте, — вал звонков от тех, кто нас не признает. Диктатору начали звонить в Беларусь: «Это плохая вещь, это плохой сигнал!» А почему плохой? Почему для французов плохой? Потому что эти вагнеровцы в Африке, знаете, в каких странах, колошматили этих французов, что только пыль летела. Конечно, им это не нравится», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что присутствие бойцов ЧВК в Беларуси «раздули и раздувают» извне.

Лукашенко отметил, что наемники ЧВК «Вагнер» «нам не страшны».