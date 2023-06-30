Минюст РФ объявил иноагентом музыканта Бориса Гребенщикова

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Минюст России включил музыканта Бориса Гребенщикова в реестр «иностранных агентов».

Об этом сообщается на сайте министерства.

В список «иноагентов» также внесли издания «Бумага» и Sota.vision, телеведущего Андрея Караулова, журналиста Алексея Горпинченко, депутата Мосгордумы Михаила Тимонова, заместителя председателя московского «Яблока» Андрея Морева, бывшего главного раввина Москвы Филиппа Гольдшмидта, автономную некоммерческую общеобразовательную организацию «Англо-американская школа Москвы».

В сообщении Минюста говорится, что Борис Гребенщиков осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах «с целью оказания финансовой помощи Украине», а также выступал против «специальной военной операции» в Украине». Ведомство также утверждает, что музыкант «получал поддержку от иностранных источников». Минюст также добавил, что Гребенщиков проживает за пределами России.

Гольдшмидт и Горпинченко, по версии Минюста, «распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», а также выступали против войны в Украине.

В Минюсте также сообщили, что «Англо-американская школы Москвы» осуществляла деятельность «по пропаганде ЛГБТ-отношений», которая «противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Учредителем организации является иностранное юрлицо, а коллегиальный орган школы «сформирован из иностранных граждан».

Морев, Тимонов, Караулов, Sota.vision и «Бумага», как утверждает Минюст, распространяли материалы других «иностранных агентов», а также «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».