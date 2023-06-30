Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК уже истратила все резервы бюджета ЕС на помощь Украине

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Еврокомиссия (ЕК) уже истратила все резервы бюджета Евросоюза (ЕС) на помощь Украине.

Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

По ее словам, за последние 16 месяцев ЕС отдал Киеву 30 миллиардов евро — все резервные средства своего семилетнего бюджета на период до 2027 года. Глава ЕК подчеркнула, что это были средства из «подушки безопасности», которая сейчас истощена. Фон дер Ляйен сказала, что перед Евросоюзом стоит политический вопрос: «как мы будем поддерживать Украину дальше».

Она отметила, что министры финансов стран сообщества должны будут обсудить вопрос выделения дополнительных денег в общий бюджет Евросоюза. «[Внесение] дополнительных взносов не обсуждалось сегодня, мы будем обсуждать их с министрами финансов в ближайшее время», — сказала она.