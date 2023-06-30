AZAL увеличил количество рейсов по маршруту Баку-Нахчыван

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В ответ на растущий спрос со стороны пассажиров, ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) расширило число ежедневных рейсов на маршруте Баку-Нахчыван-Баку с 10 до 12, сообщает AZAL.

Было отмечено, что Национальный авиаперевозчик Азербайджана полностью удовлетворяет спрос пассажиров на рейсы между Баку и Нахчываном: «Ни один пассажир не остается без авиабилета на этом направлении».

Напомним, что ежедневно на этом направлении доступно 11-12 рейсов, что обеспечивает пассажирам удобство в планировании поездок и возможность выбора наиболее удобного времени вылета. К примеру, 1 июля запланировано 12 рейсов, а 2 июля – 11 рейсов.

Благодаря увеличению числа рейсов, пассажирам больше не нужно стоять в очереди перед кассами AZAL для приобретения авиабилетов, так как их доступность полностью обеспечивается.

Отметим, что стоимость авиабилетов на рейсы внутри республики регулируется Тарифным советом и в настоящее время по направлениям Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку составляет 60 манатов для граждан Азербайджана и 70 манатов для иностранных граждан.