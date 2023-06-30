Малайзия призвала Швецию принять меры против тех, кто сжигает Коран

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Малайзия призывает правительство Швеции немедленно принять меры против тех, кто сжигает Коран.

Как передает ТАСС, соответствующее заявление сделал в четверг в своем Twitter министр иностранных дел страны Замбри Абдул Кадир.

«Малайзия решительно осуждает действия шведских властей, допустивших провокационный акт сожжения Корана 28 июня 2023 года в Стокгольме», – заявил Замбри Абдул Кадир. «Осквернение священной книги, когда мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам, очень оскорбительно для мусульман и нарушает универсальный принцип уважения и понимания [по отношению] ко всем религиям и их писаниям», – отметил глава МИД, подчеркнув, что «решение шведского суда не является прогрессивным шагом» для «укрепления взаимного уважения и понимания на благо человечества».

Акция сожжения Корана прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее.