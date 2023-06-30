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Ирак потребует от Швеции выдачи иммигранта, сжегшего Коран

Ирак потребует от Швеции выдачи иммигранта, сжегшего Коран

Представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф заявил, что власти страны потребуют от Швеции выдачи иракского иммигранта Салвана Момика, который провел акцию с сожжением Корана в Стокгольме. Иракские власти планируют судить Момика за осквернение Корана.

«Человек, нанесший оскорбление священному Корану, является гражданином Ирака. Поэтому мы требуем от шведских властей передать его иракскому правительству с тем, чтобы он предстал перед судом в соответствии с иракским законодательством»,— приводит агентство INA слова Ахмеда ас-Саххафа.

Тем временем иракские СМИ сообщили, что председатель Высшего судебного совета Ирака Фаик Зайдан инициировал разбирательство в отношении Салвана Момика по делу об осквернении Корана. Он поручил ускорить процедуры для прошения о его экстрадиции и вынесения приговора в соответствии с законодательством Ирака.

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