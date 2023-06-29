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Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями

Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями

29 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом. Об этом сообщает «Азертадж».

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф поздравили друг друга и народы обеих стран со священным Гурбан байрамы и передали наилучшие пожелания.

Мухаммад Шахбаз Шариф еще раз выразил президенту Ильхаму Алиеву признательность за гостеприимство, оказанное ему и делегации во время его недавнего официального визита в Азербайджан.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено укрепление дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном, состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии связей.

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