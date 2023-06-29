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МИД Азербайджана опровергает бредни Пашиняна

МИД Азербайджана опровергает бредни Пашиняна

Категорически отвергаем высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который на заседании правительства 29 июня в очередной раз заявил о том, что Азербайджан якобы «обостряет ситуацию в регионе», проводит политику «этнической чистки» против армянских жителей, «держит регион в блокаде».

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Ведомство отмечает, что ранение 27 июня азербайджанского военнослужащего в результате провокации армянских вооруженных сил, которые, вопреки взятым Арменией на себя обязательствам, еще не полностью выведены с территории Азербайджана, является преднамеренным обострением ситуации в регионе, а также попыткой помешать переговорам между министрами иностранных дел в США. Абсурдно выдавать предпринятые азербайджанской стороной против армянских вооруженных формирований ответные меры за «этническую чистку». Вместе с тем известно, что Армения не может смириться с переходом армянских жителей через пограничный пункт пропуска «Лачин» в регулируемом и прозрачном порядке в обоих направлениях. В связи с этим фальшивая пропаганда о том, что в регионе якобы «напряженная гуманитарная ситуация», также не имеет под собой никаких оснований.

«Армянская сторона должна воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана, признать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, немедленно вывести с территории Азербайджана армянские вооруженные силы, представляющие угрозу миру и безопасности в регионе», – заявляет МИД Азербайджана.

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