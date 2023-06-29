Финляндия потребовала от ЕС продолжить давить на Россию

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Страны-члены Евросоюза обязаны сохранить помощь Украине на фоне продолжения российской военной спецоперации, считает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает ТАСС.

По его словам, часть поддержки Брюсселя касается санкционного давления на Россию, и оно должно быть продолжено.

«Мы должны послать четкий сигнал украинскому народу, что мы поддерживаем его, и поддерживаем сильно, в военном отношении, экономически, гуманитарной помощью, политически. Нам нужно больше лучше работающих санкций против России», — отметил Орпо.

В преддверии начала двухдневного саммита ЕС, который стартует в Брюсселе 29 июня, премьер Финляндии призвал европейские государства поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

ЕС вместе с США и другими западными государствами ввели масштабные санкции против России в ответ на начало военной спецоперации на Украине в конце февраля 2024 года. Более чем за год европейские страны приняли 11 пакетов антироссийских санкций. При этом в Еврокомиссии отмечали, что вводить новые ограничения становится все сложнее.