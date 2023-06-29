Циничный Париж: Макрон заявил, что оказывает давление на Баку, закрыв глаза на беспредел в своей стране |
Демократия, ушедшая вразнос |
Салливан: Я призвал Армению и Азербайджан продолжать продвигаться к миру |
Байрамов и Мирзоян сели в США за стол переговоров |
Госдеп ратует за прочный мир в Карабахе |
The Moscow Times сообщает об аресте Суровикина |
Как ВС Азербайджана пресекли армянскую провокацию (видео) |
Байрамов: Армения неспособна следовать реинтеграционным усилиям |
Салливан заявил о заинтересованности США в подписании мирного договора Баку-Ереван |
Главное Мир

Финляндия потребовала от ЕС продолжить давить на Россию

Финляндия потребовала от ЕС продолжить давить на Россию

Страны-члены Евросоюза обязаны сохранить помощь Украине на фоне продолжения российской военной спецоперации, считает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает ТАСС.

По его словам, часть поддержки Брюсселя касается санкционного давления на Россию, и оно должно быть продолжено.

«Мы должны послать четкий сигнал украинскому народу, что мы поддерживаем его, и поддерживаем сильно, в военном отношении, экономически, гуманитарной помощью, политически. Нам нужно больше лучше работающих санкций против России», — отметил Орпо.

В преддверии начала двухдневного саммита ЕС, который стартует в Брюсселе 29 июня, премьер Финляндии призвал европейские государства поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

ЕС вместе с США и другими западными государствами ввели масштабные санкции против России в ответ на начало военной спецоперации на Украине в конце февраля 2024 года. Более чем за год европейские страны приняли 11 пакетов антироссийских санкций. При этом в Еврокомиссии отмечали, что вводить новые ограничения становится все сложнее.

Теги:
Из этой рубрики
Зурабишвили опасается вторжения России
Мир

Зурабишвили опасается вторжения России

2023/06/29, 17:13
Столтенберг раскрыл сроки обсуждения вступления Украины в НАТО
Мир

Столтенберг раскрыл сроки обсуждения вступления Украины в НАТО

2023/06/29, 17:01
Назарбаева лишили очередного статуса
Мир

Назарбаева лишили очередного статуса

2023/06/29, 16:48
В Украине Московское село переименовали в Киевское
Мир

В Украине Московское село переименовали в Киевское

2023/06/29, 16:40
Кулеба и Столтенберг поговорили по телефону
Мир

Кулеба и Столтенберг поговорили по телефону

2023/06/29, 16:08
Задержан Сергей Суровикин
Мир

Задержан Сергей Суровикин

2023/06/29, 16:06
Финляндия потребовала от ЕС продолжить давить на Россию
Мир

Финляндия потребовала от ЕС продолжить давить на Россию

2023/06/29, 16:00
Песков не в курсе, где находится Пригожин
Мир

Песков не в курсе, где находится Пригожин

2023/06/29, 15:53
США направят подлодку с ядерным вооружением в Южную Корею
Мир

США направят подлодку с ядерным вооружением в Южную Корею

2023/06/29, 15:23