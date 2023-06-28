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Россия устами Захаровой обеспокоена напряженностью в Карабахе

Россия устами Захаровой обеспокоена напряженностью в Карабахе

Россия выражает свою обеспокоенность в связи с участившимися вооруженными инцидентами в Карабахе (здесь и далее имеется в виду Карабахский регион Азербайджана – прим. Минвала) и призывает Баку и Ереван к сдержанности, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы обеспокоены участившимися вооруженными инцидентами и нарушениями режима прекращения огня в Карабахе. Призываем стороны к сдержанности и урегулированию всех спорных вопросов мирным, политико-дипломатическим путем во взаимодействии с командованием российского миротворческого контингента», – сказала Захарова на брифинге, добавив, что роль России зафиксирована документами, под которыми стоят подписи Армении и Азербайджана. Она была подтверждена сторонами.

Она добавила, что для России важно, чтобы мирный договор между Азербайджаном и Арменией был прочным и устойчивым.

«Договор должен быть прочным, устойчивым. Он должен обеспечить баланс интересов между Азербайджаном и Арменией. Достичь этого возможно на основе последовательного выполнения дорожной карты процесса армяно-азербайджанской нормализации. Эту дорожную карту составляет комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении», – сказала Захарова.

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