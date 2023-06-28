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В Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда

В Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда

Вслед за президентом Литвы Гитанасом Науседой, в Киев также прибыл его польский коллега Анджей Дуда.

«Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским касаются празднования Дня Конституции Украины, а также консультаций по текущей ситуации на фронте, включая угрозу российской атаки на Запорожскую атомную электростанцию», – пишет канцелярия президента Польши.

Кроме президента Польши, сегодня с визитом в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Ожидается, что он примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины, а также обсудит с Владимиром Зеленским:

повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля;

переговоров о вступлении Украины в Европейский союз;

помощь Литвы и Евросоюза.

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