Чего стоят все эти «слушания» в условных конгрессах и сенатах америк и франций?

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В Конгрессе США прошли так называемые «Слушания» по карабахскому вопросу. К слову, несколько месяцев назад состоялись аналогичные «Слушания» и в Сенате Франции. Важно знать, что представляют собой эти «Слушания», кем они инициируются, во что они обходятся, и чем заканчиваются ожидания их заказчиков.

Для того, чтобы все это понять, надо быть знакомым с деятельностью официальных лоббистских офисов, действующих в США вполне легально. Это специальная группа профессиональных политиков, политологов, адвокатов и других специалистов, объединенных под одной крышей, которая в зависимости от полученного заказа знает и умеет подготовить вопрос так, чтобы он был включен в повестку дня той или иной профильной парламентской комиссии для обсуждения.

Естественно, что для этого необходимы хорошие связи лоббистов с некоторыми депутатами, входящими в состав той или иной комиссии и знание парламентской «кухни». То есть схема довольно проста. Скажем, вас интересует вопрос ночного освещения в каком-нибудь рабочем квартале города N, где люди возвращающиеся домой с работы в ночную сменy, при этом имеют проблемы, связанные с безопасностью. Или вопрос состояния общественного транспорта, или аренды жилья для малоимущих, или их медобеспечения и т. д.

Для этого выбирается лоббистский офис, занимающийся подобными вопросами, делается заказ по интересующей теме, на основании чего подсчитываются легальные (и полулегальные) затраты, и с помощью соответствующих депутатов, занимающихся подобными проблемами, готовится данный вопрос, ставится на голосование и включается в повестку дня для Слушания профильной Комиссии парламента.

По такой же схеме недавно был подготовлен так называемый «арцахский вопрос», ставший предметом обсуждения на Слушании Комиссии по правам человека в Конгрессе США. То есть сработал все тот же принцип: «за счет клиента – все что угодно».

А за счет клиента можно организовать даже Слушание в Комиссии по здравоохранению по вопросу «О состоянии борьбы с плоскостопием в Арцахе до и после 9 ноября 2020». Как говорится, были бы деньги, а организовать Слушания в Конгрессе США или в Сенате Франции – не важно где – это уже «наша работа, которая на этом заканчивается и считается на 100% выполненной».

То есть исполнитель доводит дело до «Слушания», а чем оно закончится – объявят ли Азербайджану войну и введут санкции, или сразу после заседания парламентарии выбросят все бумаги с их пламенными речами мусорное ведро и пойдут пить пиво, лоббисты предсказать не могут, а тем более, дать какие-то гарантии.

Как указано выше, армянская диаспора недавно уже сильно потратилась на французских сенаторов, чем дала большую надежду жителям в Карабахе, мол, крепитесь, заграница нам поможет. Но в результате куча денег ушла коту под хвост по той простой причине, что решение вопросов войны и мира – не в компетенции одноразово проплаченных депутатов. Но, по всей видимости, французского урока оказалось мало, и они решили воспользоваться старыми граблями теперь уже на американском поле.

Но надо же! Буквально на следующий день после этих роковых «Слушаний» на Лачинском ППП не только усилили контроль, но и вообще наглухо перекрыли дорогу бетонными плитами. Но Бог любит Троицу…. Подождём, чем закончится третья их попытка.

Зухраб Дадашов