Представители НАТО связывались с минобороны РФ

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Представители НАТО связывались с минобороны РФ из-за ситуации с мятежом Пригожина, сообщает La Repubblica.

Альянс хотел убедиться, что случившееся не приведет к ядерному инциденту. Помимо прочего, Запад сразу решил прояснить, что он не имеет никакого отношения к действиям Евгения Пригожина.

По данным газеты, внимание альянса было сосредоточено на 1,4 тысячах боеголовок, готовых к применению, так как на Западе не могли никак предсказать последствия решений Пригожина и не были уверены, что они не коснутся их самих – страх, застигнутый их врасплох, заставил их пойти на инициирование переговоров с РФ.