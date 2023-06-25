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Китайский и российский дипломаты обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

Китайский и российский дипломаты обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

Глава внешнеполитического ведомства Китая Цинь Ган провел встречу в Пекине с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко, сообщает AFP.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Китая.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

«Министр иностранных дел Цинь Ган встретился в Пекине с заместителем министра иностранных дел России Руденко и обменялся мнениями о китайско-российских отношениях», — говорится в сообщении МИД КНР.

В сообщении отмечается, что на встрече также обсуждались «международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес».

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