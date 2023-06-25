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Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило на заявление МИД Армении

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило на заявление МИД Армении

Решительно осуждаем обвинения Армении в адрес Азербайджана относительно ненависти и вражды, сообщает МИД Азербайджана.

Отмечается, что Армении около 30 лет держала азербайджанские территории под оккупацией, осуществила политику этнической чистки против азербайджанцев, несмотря на обязательства все еще не вывела с азербайджанских территорий армянские вооруженные силы.

В заявлении подчеркивается, что Армения долгое время равнодушно относится к предложениям Азербайджана по мирному процессу.

«Преподносить как «блокаду и этническую чистку» временное ограничение работы Лачинского погранично-пропускного пункта в связи с мерами безопасности и следственными мероприятиями, проводимыми Азербайджаном после провокации армянской стороны, является частью фальсифицированной пропаганды Армении», – говорится в сообщении МИД.

«Очевидно, что армянская сторона со дня установки пропускного пункта не может смириться с проходом в обоих направлениях сотен жителей армянского происхождения в духе взаимопонимания и сотрудничества с азербайджанскими пограничниками, и заинтересована в настойчивом продолжении таких провокационных шагов», – отмечено в заявлении МИД.

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